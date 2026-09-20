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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аршавин о «Спартаке»: «60 тысяч евро зажали. Слава богу, что я не перешел. Был бы как Володька»

Экс-хавбек «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о своем несостоявшемся переходе в «Спартак». - Ты же не перешел в «Спартак» тогда, когда мог перейти.

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