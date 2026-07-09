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Джордж Расселл: «Разговоры о фаворитизме меня не беспокоят – и это неправда»

Пилот « Мерседеса » Джордж Расселл убежден, что ему и напарнику Андреа Кими Антонелли предоставляют равные условия.

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