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Малыш из Бисерти случайно проглотил нательный крестик во время сна

Малыш из Бисерти случайно проглотил нательный крестик во время сна

Врачи из трех медицинских организаций своевременно спасли двухлетнего Дениса из Бисерти .

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