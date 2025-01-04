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Царьград

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Новосибирский зоопарк не может получить вомбатов из Австралии из-за санкций

Новосибирский зоопарк не может получить вомбатов из Австралии из-за санкций

Вольер для животных построили ещё пять лет назад, но обстановка в мире не даёт его заселить.Новосибирский зоопарк имени Шило много лет не может дождаться вомбатов, которых должны были доставить в Сибирь из Австралии в рамках сотрудничества по сохранению редких видов животных.

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Комментарии
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Андрей Кузнецов
На хрена нам нужны эти вомбаты? Без них не прожить?
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19 час.
Андрей Кузнецов
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19 час.

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