Новосибирский зоопарк не может получить вомбатов из Австралии из-за санкций

Вольер для животных построили ещё пять лет назад, но обстановка в мире не даёт его заселить.Новосибирский зоопарк имени Шило много лет не может дождаться вомбатов, которых должны были доставить в Сибирь из Австралии в рамках сотрудничества по сохранению редких видов животных.