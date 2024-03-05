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Что означало на Руси выражение «Почить в Бозе» и было ли оно русским?

Что означало на Руси выражение «Почить в Бозе» и было ли оно русским?

В старинной церковной литературе часто можно встретить выражение «Почить в Бозе». В разговорной речи и в светской литературе оно нечасто встречалось и раньше, а сегодня применение его и вовсе выглядело бы смешно и неуместно.

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