Взрыв в Ставрополе, в результате которого погиб замглавы города, устроил безработный житель Краснодарского края

Взрыв в Ставрополе, в результате которого погиб замглавы города, устроил безработный житель Краснодарского краяЖитель Краснодарского края устроил взрыв в Ставрополе, в результате которого погиб замглавы города Заур Гурциев.
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