Bild: План Трампа по Украине может означать сохранение за РФ Крыма

Экс-глава Америки Дональд Трамп в данный момент не представил свой план по мирному урегулированию украинского конфликта, однако в консервативных кругах страны появились некоторые тезисы из будущего предложения политика.
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