Родственники захороненных в Пряже бойцов приехали из Москвы и Италии

Великая Отечественная война спустя десятилетия невольно объединила судьбы двух семей В Карельский поселок Пряжа приехали потомки солдат, погибших в Великую Отечественную войну и захороненных в братской могиле, чтобы поклониться своим родным.
Великая Отечественная война спустя десятилетия невольно объединила судьбы двух семей В Карельский поселок Пряжа приехали потомки солдат, погибших в Великую Отечественную войну и захороненных в братской могиле, чтобы поклониться своим родным.
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