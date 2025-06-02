Александр Беглов назначил Максима Романцова врио главы администрации Центрального района Петербурга

Ранее он занимал пост заместителя начальника Государственной жилищной инспекции города Губернатор Петербурга Александр Беглов назначил временным исполняющим обязанности главы администрации Центрального района Максима Романцова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии