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Петербургский дневник

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Александр Беглов назначил Максима Романцова врио главы администрации Центрального района Петербурга

Александр Беглов назначил Максима Романцова врио главы администрации Центрального района Петербурга

Ранее он занимал пост заместителя начальника Государственной жилищной инспекции города Губернатор Петербурга Александр Беглов назначил временным исполняющим обязанности главы администрации Центрального района Максима Романцова.

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