Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 733 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Кресов
    А иначе и нельзя! Прочтите Библию. Там про ЛГБТ и им подобным нет ни слова.А гейропа пусть идёт своим путём.Россия проучила а...
  • mike
    Вот в слове первоходцем-олигархом, видно опечатка, должно звучать без "перво" и просто - проходимцем-олигархом!Олигархи рвутся к...
  • Александр Sh
    лошадь тоже стучала копытами, а результат?)Олигархи рвутся к...

РОССИЯ МОЖЕТ ДЕЛАТЬ С НАТО, ЧТО ХОЧЕТ: США НЕ ОТВЕТИЛИ НА 80 УДАРОВ ПО СВОИМ БАЗАМ

РОССИЯ МОЖЕТ ДЕЛАТЬ С НАТО, ЧТО ХОЧЕТ: США НЕ ОТВЕТИЛИ НА 80 УДАРОВ ПО СВОИМ БАЗАМ

Что случится, если Россия захватит военное судно страны НАТО или контейнеровоз, который направляется в порт Одессы? Что случится, если мы уничтожим разведывательный беспилотник над Чёрным морем или спутник, который наводит удары по Крыму? Что произойдёт, если мы разбомбим военный аэродром Жешува, через который идёт снабжение украинской армии? Что случится, если мы ракетами разрушим часть нефтегазовой инфраструктуры ЕС? С 17 октября на американских военных на Ближнем Востоке было совершено порядка 80 нападений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх