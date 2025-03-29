В Италии заявили, что не собираются покупать немецкое оружие в долг

Италии не стоит влезать в долги, как того хотела бы председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявил министр транспорта и вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини 29 марта на мероприятии партии в Падуе.