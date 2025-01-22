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Вот так фрукт: Россия может ограничить импорт плодов и ягод

Вот так фрукт: Россия может ограничить импорт плодов и ягод

Импорт плодов и ягод в РФ могут запретить или ограничить. Цель — поддержать отечественных производителей, которые сейчас серьезно не дотягивают до показателей Доктрины продовольственной безопасности — самообеспеченность на уровне 60% при реально достигнутой почти в 47%.

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