Вот так фрукт: Россия может ограничить импорт плодов и ягод

Импорт плодов и ягод в РФ могут запретить или ограничить. Цель — поддержать отечественных производителей, которые сейчас серьезно не дотягивают до показателей Доктрины продовольственной безопасности — самообеспеченность на уровне 60% при реально достигнутой почти в 47%.