Французские законодатели поддержали требование об отчетности по криптокошелькам с активами свыше 100 000 евро

Французские законодатели поддержали предложение, обязывающее владельцев хранящихся на некастодиальных кошельках криптовалют, декларировать активы стоимостью от 100 000 евро под угрозой штрафных санкций.
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