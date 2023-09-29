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Захарова сообщила, что даты визита Лаврова в КНДР появятся позже

Захарова сообщила, что даты визита Лаврова в КНДР появятся позже

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась информацией о том, что сведения о дате посещения главой МИД России Сергеем Лавровым Корейской Народно-Демократической Республики появятся позднее.

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