Бывшего главу администрации Адмиралтейского района Петербурга задержали по подозрению в получении крупной взятки

По факту возбуждено уголовное дело Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, бывший глава администрации Адмиралтейского района Сергей Оверчук задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
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