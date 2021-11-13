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Осенние Кузьминки: что нужно делать 14 ноября, чтобы не болеть и не беднеть

Осенние Кузьминки: что нужно делать 14 ноября, чтобы не болеть и не беднеть

Народный праздник Осенние Кузьминки (или День Кузьмы и Демьяна) отмечают 14 ноября. В этот день наши предки справляли куриные именины — те, кто был побогаче, отправлял своим более бедным родственникам в подарок кур.

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