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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Талалаев о 2:1 с «Динамо»: «Команда пропускает через полторы минуты после 2:0 – это детский сад, пионерлагерь. Прошлогодняя «Балтика» не дала бы поднять голову сопернику»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о победе над « Динамо » (2:1) в 2-м туре РПЛ .

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