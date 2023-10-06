Пока Зеленский попрошайничает по миру, Зеленская в США у Картье покупает украшений на 1 100 000 долларов

Юрий Кот Это не наша с вами пропаганда или фантазия. Это статья американского журнала The Nation: "Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена потратила в Нью-Йорке более 1 млн долларов на украшения Cartier".
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