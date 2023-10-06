Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Пока Зеленский попрошайничает по миру, Зеленская в США у Картье покупает украшений на 1 100 000 долларов

Пока Зеленский попрошайничает по миру, Зеленская в США у Картье покупает украшений на 1 100 000 долларов

Юрий Кот Это не наша с вами пропаганда или фантазия. Это статья американского журнала The Nation:   "Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена потратила в Нью-Йорке более 1 млн долларов на украшения Cartier".

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