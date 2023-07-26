Гендиректор футбольной «Црвены Звезды»: «В Европе в баскетбол на серьезном уровне играют только в Испании, Греции, Турции и Сербии»

Генеральный директор футбольной «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что в Европе в баскетбол на серьезном уровне играют только в четырех странах, отметил разницу между бюджетами в футболе и баскетболе и назвал Евролигу турниром второго сорта.