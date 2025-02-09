Война должна идти на территории Финляндии: Скрытые планы накануне Второй мировой и борьба за правду о роли СССР Юлия СоколоваВ год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне западные политики и историки всё чаще повторяют тезис о том, что Советский Союз и нацистская Германия якобы «в равной степени виновны» в развязывании Второй мировой.