Война должна идти на территории Финляндии: Скрытые планы накануне Второй мировой и борьба за правду о роли СССР Юлия СоколоваВ год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне западные политики и историки всё чаще повторяют тезис о том, что Советский Союз и нацистская Германия якобы «в равной степени виновны» в развязывании Второй мировой.
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