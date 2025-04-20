Жительница Барнаула лишилась 250 тысяч рублей, которые "находились в опасности"

Мошенники убедили девушку перевести деньги на "безопасный счет" В Барнауле 26-летняя девушка перевела мошенникам 250 тысяч рублей из своих сбережений на "безопасный счет", поверив, что они "находятся в опасности", сообщили в МВД Алтайского края.
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