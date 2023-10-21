В Петербурге опасный психбольной со штрихкодом на руке сбежал из кареты скорой помощи

В Санкт-Петербурге произошел необычный побег - сбежал психбольной из кареты скорой помощи. В Петербурге осужденный за разбой психбольной рецидивист сбежал из кареты скорой помощи в пути на принудительное лечение, что вызвало серьезную тревогу работников учреждения и органов безопасности.