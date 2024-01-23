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Российские туристы привезли из Китая новую заразу

Российские туристы привезли из Китая новую заразу

В Санкт-Петербурге зафиксировали два случая заболевания оспой обезьян у туристов, которые прибыли из Китая, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу городского управления Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.

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