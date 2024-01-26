На трассе аэропорта столицы ЯНАО произошло смертельное ДТП. Фото

На дороге Салехарда в сторону аэропорта столкнулись КАМАЗ и автомобиль Volkswagen Touareg. По предварительной версии, причиной смертельного ДТП стал выезд грузовой машины и столкновение с проезжающей иномаркой.
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