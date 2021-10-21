Эксклюзив

30 068 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    Не передавай информацию не ставшую опытом-навыком-умением "Целитель", который берется за лечение, не избавившись от д...Защитные механизм...
  • Юрий Ильинов
    Я в шокЭ... Взгляните и вы на это чудо природы! 😮 ⭐ 🤩 В комментариях подсказали, что это Ахалтекинец, Анабеловая ма...Кольца Сатурна иг...
  • Юрий Ильинов
    =0=0=Ковчег находится ...

Полховско-майданская роспись

Полховско-майданская роспись

https://artsgtu   Полховско-майданская роспись Полховско-майданская роспись — русское декоративно-прикладное искусство, производство расписных токарных изделий в селе Полховский Майдан, деревне Крутец и посёлке Вознесенское Нижегородской области.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх