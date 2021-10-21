https://artsgtu Полховско-майданская роспись Полховско-майданская роспись — русское декоративно-прикладное искусство, производство расписных токарных изделий в селе Полховский Майдан, деревне Крутец и посёлке Вознесенское Нижегородской области.
https://artsgtu Полховско-майданская роспись Полховско-майданская роспись — русское декоративно-прикладное искусство, производство расписных токарных изделий в селе Полховский Майдан, деревне Крутец и посёлке Вознесенское Нижегородской области.
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