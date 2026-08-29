"Русские женщины несчастны, но не знают об этом" - сказала мне старая француженка. Я спорила зря

Я влюбилась во Францию ещё ребёнком. Французские фильмы с субтитрами, Эдит Пиаф на пластинке у бабушки, запах кофе и круассанов, о котором я только мечтала.
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К сожанию, проблема с массовыми разводами куда как глубже и не поддается никакой коррекции! Конечно, если оба супруга одинаково работают, то и домашние работы совершенно резонно делить пополам. Однако, это никак не отменяет того обстоятельства, что чисто исторически, если не сказать эволюционно, то природа женщины выделяет либидо сколько-нибудь системно и долгосрочно только при условии восприятия мужчины сильным. Ибо, именно таковой увеличивает шансы на успешное выращивание её детей. А воспитанные в эмансипированном социуме девочки индоктринируются в духе конкуренции, и что более существенно, конкурентоспособности с мальчиками. В результате получается женщина, которая на чисто подсознательном уровне, после рассеивания транса влюблённости, если такая имела место, теряет способность к супружескому удовлетворительному сексу по этой причине. И мытье полов супругом в этом случае отнюдь не прибавляет ему очков в глазах её подсознания - "тряпка!"
Бред сивой кобылы-феминистки. Для начала - большинство женщин на куухню можно запускать только с ложкой и вилкой. Готовить ни хрена не умеют. А что касается этой героини, так сама виновата. Вышла за ленивого придурка, который ее нее любит и недовольна. Хотя, тут вопрос, а кто чем занят. Если мужик на работе круглые сутки, а она дома, то хозяйство на бабе будет, как в давние времена. В норме же по дому оба что-то делают, у кого что лучше получается.
херня-ты здесь ты свободна?
Каждый живёт, как хочет.