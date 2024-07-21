Ипотечные квартиры сократились втрое

Площадь квартиры, которую можно приобрести на первичном рынке с тем же размером ежемесячных платежей по ипотеке, за пять лет в России сократилась в 3,2 раза, рассказали «Известиям» в федеральной компании «Этажи».
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