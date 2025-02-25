Мужчин с этой чертой характера женщины считают людьми небольшого ума

Ученые из Варшавского университета совместно с коллегами из Университета кардинала Стефана Вышиньского решили выяснить, как женщины оценивают ум и смекалку мужчин, ориентируясь на характер романтического партнера.
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