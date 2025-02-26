В ЛНР военные специалисты службы горючего группировки войск «Запад» развернули широкую сеть мобильных пунктов заправки боевой техники ГСМ

Во время заправки ведется постоянное наблюдение с использованием технических средств, противодроновых ружей, переносных комплексов РЭБ и стрелкового оружия, находящихся на вооружении у расчетов постов воздушного наблюдения.
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