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Двойной листинг Baidu расширит базу инвесторов через Stock Connect

Двойной листинг Baidu расширит базу инвесторов через Stock Connect

Китайская технологическая компания Baidu Inc завершила конвертацию своего гонконгского листинга в основной статус во вторник, потенциально открыв дверь для инвесторов из материкового Китая для торговли ее акциями через схему Stock Connect уже в этом месяце.

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