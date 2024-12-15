Битва за Покровск: ВСУ не хватает «воздуха» — русские перемолотили половину БЛА-бригады «Птахи Мадьяра»

Радомир Маркуш 14 декабря 2024 г., 20:26 Стало понятно, почему немцы требуют от украинских «зольдатен» драться до последнего на этом рубеже Немецкие СМИ бьют в набат и публикуют страшилки на тему «Российские войска на пороге прорыва» из-за того, что ВСУ могут убежать из двух городов на западном Донбассе.