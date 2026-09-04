В ИНТЦ "Русский" открылись площадки "Авексима Иннотех" и "Авексима Диол"

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Компании "Авексима Иннотех" и "Авексима Диол" открыли центр исследований и разработки технологий производства лекарственных препаратов в ИНТЦ "Русский", передает корреспондент ТАСС.
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