В ЕС обвинили YouTube в нарушении законов из-за борьбы с блокировщиками рекламы

https://fine-news.ru/v-es-obvinili-youtube-v-narushenii-zako.В Европе эксперт по цифровым технологиям Александр Ханфф подал жалобу в Ирландскую комиссию по защите данных (DPC), выставив претензии к YouTube в связи с «выключением» видеохостингом блокировщиков рекламы на устройствах пользователей.