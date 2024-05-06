Политолог допустил приход «никакого» человека к власти на Украине

Политолог Журавлев: президентом Украины могут сделать «никакого» человека Альтернативой Владимиру Зеленскому на посту президента Украины может стать еще никому не известный, «никакой» человек, заявил в разговоре с «Лентой.
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