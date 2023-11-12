Посетили город над Сожем.

1 ноября группа ´Туристы-краеведы´ под руководством Алёхно Ф.В. отправилась в г. Гомель.Обучающиеся были впечатлены общей архитектурой города и в особенности дворцово-парковым комплексом Румянцевых-Паскевичей, где посетили музей в великолепном дворце в стиле классицизма.