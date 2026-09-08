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Военное обозрение

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Румынские спецслужбы заявили о предотвращении якобы организованной РФ диверсии

Румынские спецслужбы заявили о предотвращении якобы организованной РФ диверсии

По версии Бухареста, задержанный фотографировал военные объекты и готовил диверсии.

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