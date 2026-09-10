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Царьград

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Жители Кузбасса могут получить до 439 776 рублей накоплений разом

Жители Кузбасса могут получить до 439 776 рублей накоплений разом

Жители Кузбасса вправе получить пенсионные накопления одной суммой, если их размер не достигает 439 776 рублей.

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