На Кубани прекратили расчистку побережья от мазута из-за непогоды

Нестеренко: расчистка побережья Кубани от мазута приостановлена из-за непогоды Работы по расчистке от мазута побережья Краснодарского края после разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров приостановлены из-за непогоды, сообщила пресс-служба регионального оперштаба.
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