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Ким Чен Ын в телеграмме Путину по случаю Дня России заявил о полной поддержке Северной Кореей народа РФ в борьбе с империалистами

Ким Чен Ын в телеграмме Путину по случаю Дня России заявил о полной поддержке Северной Кореей народа РФ в борьбе с империалистами

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын в своей телеграмме президенту Владимиру Путину по случаю Дня России заявил о полной поддержке КНДР народа РФ в борьбе с империалистами.

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