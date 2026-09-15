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Пятый канал

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Подросток набил ручку порохом из пистонов и получил травмы при взрыве

Подросток набил ручку порохом из пистонов и получил травмы при взрыве

Шариковая ручка взорвалась в руке подростка. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в детское приемное отделение клиники СПбГПМУ.

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