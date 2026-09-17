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Царьград

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Забайкалье полностью подключат к отоплению к 21 сентября

Забайкалье полностью подключат к отоплению к 21 сентября

К 21 сентября отопление будет подано во все жилые здания и учреждения социальной сферы на территории каждого округа Забайкальского края.

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