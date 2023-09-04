Последние столетия известной человеческой истории ясно знаменуются процессом разделения некогда единой цивилизации "золотого века", оставившей здания единого античного стиля по всему миру, на различные национальные государства.
Когда же на самом деле появился Казахстан?
Комментарии
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Н
Ната
Восстановить историческую справедливость! Выдворить киргизов к киргизам!
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13 час.
СЕРГЕЙ Лютов
Какие-то сомнения в голове: "Где Казахстан?"
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12 час.
М
ММ
С историей всё понятно. Укры со своей стороны выкопали Черное море. А казахи с другой стороны закопали Аральское!
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6 час.
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