«Давай танцуй и купайся в луже, а то убью: в Твери малолетний дикарь жестоко избил подростка за отказ танцевать лезгинку

У куда смотрели взрослые, учителя, если драка была во дворе, почему не вмешались. Народ, когда же поймете, что только равнодушие губит нас, а не спрашивает, почему все надеются на кого то, только бы не вмешиваться.

виталий панов

Местный следственный комитет и прокуратура проводят проверку, чтобы выяснить, за что Никиту чуть не убили.Причина может быть только одна! Он РУССКИЙ! А эти джигиты хотят,чтобы их считали хозяином! Для них российские законы не писаны,они выполнять законы не собираются,за исключением когда наказание не минуемо,плаксиво просят простить-они так больше не будут!А наказание одно срок и депортация всего клана на историческую родину без права въезда в Россию,и лишения Российского гражданства!