Интересная жизнь с Vera Star В Тверской области произошла драка между подростками, которая закончилась жестоким избиением одного из участников.
«Давай танцуй и купайся в луже, а то убью: в Твери малолетний дикарь жестоко избил подростка за отказ танцевать лезгинку
Комментарии
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Валерий Шляхтин
У куда смотрели взрослые, учителя, если драка была во дворе, почему не вмешались. Народ, когда же поймете, что только равнодушие губит нас, а не спрашивает, почему все надеются на кого то, только бы не вмешиваться.
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4 час.
виталий панов
Местный следственный комитет и прокуратура проводят проверку, чтобы выяснить, за что Никиту чуть не убили.Причина может быть только одна! Он РУССКИЙ! А эти джигиты хотят,чтобы их считали хозяином! Для них российские законы не писаны,они выполнять законы не собираются,за исключением когда наказание не минуемо,плаксиво просят простить-они так больше не будут!А наказание одно срок и депортация всего клана на историческую родину без права въезда в Россию,и лишения Российского гражданства!
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3 час.
Наталья
Уважение мальчику, который отказался исполнять отвратительную пляску иноверцев.
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3 час.
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