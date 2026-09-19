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МГИК: на выборах в Москве уже проголосовало более 2,8 млн человек

МГИК: на выборах в Москве уже проголосовало более 2,8 млн человек

Явка на выборах в Москве к середине второго дня голосования превысила 2,8 млн человек. Об этом сообщает общественный штаб на наблюдению за выборами в столице со ссылкой на Мосгоризбирком.

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