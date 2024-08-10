У одной острой на язычок блогерши увидела бурное обсуждение: почему женские фигуры со временем изменились? Почему на старых снимках времен СССР у женщин широкие талии и внушительные животы, а в современном мире чаще встретишь женщин с фигурой «груша» и тонкой талией? Блогерша рассматривает следующие причины: неправильное питание, отсутствие фитнеса, гинекологические болячки.
Почему женщины в СССР были с животиками?
Комментарии
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Надежда Кувыкина
Заметила. Женщинц стали не с животика ми, а с пузами)) молодые толстые и с целюлитом... Много... И они не стесняются
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11 час.
Людмила Абрамова
конечно заметили..уже 15 летние с фигурой 50 летних не объехать..куда родители смотрят не понятно
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3 час.
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