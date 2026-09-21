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Владимирские новости

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В Коврове раскрыта группа, подделывавшая матрасы «Аскона»

В Коврове раскрыта группа, подделывавшая матрасы «Аскона»

Ущерб компании «Аскона» от действий группы, незаконно производившей и продававшей матрасы под её брендом, составил не менее 30 млн рублей.

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