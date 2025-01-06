Работники ЗАГСов смогут отказать в регистрации брака иностранцу

Мигрантам из реестра контролируемых лиц запретят вступать в брак в России Работники ЗАГСов на территории России смогут отказать в регистрации брака иностранцу или с иностранцем, если он будет внесен в реестр контролируемых лиц, который с 5 февраля 2025 года начнет вести МВД РФ.