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Работники ЗАГСов смогут отказать в регистрации брака иностранцу

Мигрантам из реестра контролируемых лиц запретят вступать в брак в России Работники ЗАГСов на территории России смогут отказать в регистрации брака иностранцу или с иностранцем, если он будет внесен в реестр контролируемых лиц, который с 5 февраля 2025 года начнет вести МВД РФ.

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