Собянин: москвичи выбрали любимые места для зимнего отдыха в столице

ТАСС/Станислав Красильников Жители Москвы выбрали любимые места для зимнего отдыха в столице. Как отметил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале, москвичи оставили больше 560 тысяч мнений в голосованиях, прошедших в проекте "Активный гражданин".
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