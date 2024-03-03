Собянин: москвичи выбрали любимые места для зимнего отдыха в столице

ТАСС/Станислав Красильников Жители Москвы выбрали любимые места для зимнего отдыха в столице. Как отметил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале, москвичи оставили больше 560 тысяч мнений в голосованиях, прошедших в проекте "Активный гражданин".