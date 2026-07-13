Казань вошла в число городов, откуда чаще всего летают в Турцию

Согласно данным аналитической службы Ассоциации туроператоров России (АТОР), Казань вошла в число крупнейших региональных хабов по отправке отдыхающих в Турцию наряду с Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Уфой, Самарой и Новосибирском.
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