НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

111 подписчиков

Казань вошла в число городов, откуда чаще всего летают в Турцию

Казань вошла в число городов, откуда чаще всего летают в Турцию

Согласно данным аналитической службы Ассоциации туроператоров России (АТОР), Казань вошла в число крупнейших региональных хабов по отправке отдыхающих в Турцию наряду с Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Уфой, Самарой и Новосибирском.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии