В России появятся новые стандарты оказания первой помощи. Что изменится

Власти планируют повышать навыки и умения обычных граждан.Благодаря внесённым изменениям в закон "Об основах охраны здоровья граждан" и разработке новой концепции развития первой помощи до 2035 года, доступ к первой помощи стал проще и понятнее для каждого гражданина.